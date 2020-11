Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unbekannte beschädigen Arztpraxis

HildesheimHildesheim (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 30.10.2020 und dem 02.11.2020 beschädigten bislang unbekannte Täter Eternitplatten an der Fassade einer Arztpraxis in Sibbesse. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen vierstelligen Betrag. Sollten im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht worden sein oder Hinweise zur Tat gegeben werden können wird um entsprechende Mitteilung unter der Rufnummer 0518191160 bei der Polizei in Alfeld gebeten.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim

Schützenwiese 24

31137 Hildesheim



Telefon: 05181/9116-0

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell