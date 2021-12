Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Hamm-Heessen (ots)

Unbekannte Täter brachen am Samstag, 18. Dezember, in der Zeit von 8 Uhr und 13.30 Uhr, in ein Mehrfamilienhaus auf der Sandstraße ein. Sie traten die Wohnungstür der Geschädigten ein und durchwühlten sämtliche Schränke in Wohn- und Schlafzimmer. Die Einbrecher entwendeten Schmuck aus der Wohnung. Zudem brachen Diebe in ein Mehrfamilienhaus an der Mattenbecke ein. In der Zeit von Sonntag, 12. Dezember, 18 Uhr und Freitag, 17. Dezember, 21 Uhr verschafften sich die Täter Zugang über den Balkon zur Wohnung. Die Unbekannten schlugen die Glasscheibe der Balkontür ein und durchsuchten sämtliche Räume. Sie entwendeten Bargeld aus der Wohnung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381-9160 oder unter der E-Mail-Adresse hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (kt)

