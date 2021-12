Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Pedelecfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Westtünnen (ots)

Eine 19-Jährige wurde am Donnerstag, gegen 14.30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf dem Caldenhofer Weg leicht verletzt. Die junge Frau befuhr den Caldenhofer Weg mit einem Pedelec. Im Einmündungsbereich Am Maiershaus stieß sie mit dem abbiegenden Ford Transit eines 37-Jährigen zusammen. Die junge Frau musste zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (ag)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell