Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbrecher in Heessen festgenommen

Hamm-Heessen (ots)

Nach einem Einbruch in eine Doppelhaushälfte auf der Mansfelder Straße wurden am Mittwoch, 8. Dezember, 0.40 Uhr, zwei Männer im Alter von 32 und 41 Jahren festgenommen.

Der Bewohner bemerkte bei Betreten seines Hauses eine Person in der Küche. Geistesgegenwärtig verließ er ohne von dem Einbrecher gesehen zu werden sein Haus und alarmierte die Polizei. Als kurz darauf die Einsatzkräfte vor Ort erschienen, zeigte sich auch ein zweiter Täter: Der 41-Jährige warf mit Flaschen aus einem Fenster und wollte die Polizisten davon abhalten, das Haus zu betreten. Sein 32- jähriger Komplize aus der Küche stellte sich den Einsatzkräften, als diese das Haus betraten. Sein flaschenwerfender Spannmann versuchte mit der Flucht auf den Dachboden das Unausweichliche zu verhindern - er wurde wenig später ebenfalls festgenommen. Die Einsatzkräfte wurden nicht verletzt.

Beide in Hamm wohnhaften Männer wurden in das Polizeigewahrsam gebracht. Gegen den 32 Jahre alten Hammer wurde am nächsten Tag ein Untersuchungshaftbefehl erlassen - er sitzt nun in der JVA.(mg)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell