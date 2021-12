Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Festnahme nach Raub auf der Hafenstraße

Hamm-Mitte (ots)

Nach einem Raubdelikt am späten Mittwochabend (15. Dezember) auf der Hafenstraße konnte ein mutmaßlicher Tatverdächtiger im Rahmen der anschließenden Fahndung festgenommen werden. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte der 31-Jährige gegen 21.45 Uhr eine 37-jährige Frau aus Hamm auf einem Geh-und Radweg in Höhe einer Tankstelle unvermittelt attackiert. Anschließend entriss er der arglosen Fußgängerin einen mitgeführten Rucksack und entfernte sich zu Fuß vom Tatort in Richtung der Nordringanlagen. Nachdem der in Hamm wohnhafte Mann von den Beamten gestellt werden konnte, wurde er in das Polizeigewahrsam gebracht, wo er verblieb. Die Ermittlungen dauern an.(es)

