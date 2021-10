Polizei Düsseldorf

POL-D: Pempelfort - Bewaffneter Raub auf Kiosk - Täter erbeutet Zigaretten - Polizei fahndet und sucht Zeugen

Düsseldorf (ots)

Montag, 4. Oktober 2021, 22:00 Uhr

Bei einem bewaffneten Überfall auf einen Kiosk gestern Abend in Pempelfort erbeutete ein bislang unbekannter Täter Zigaretten. Nach dem Mann wird gefahndet. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei betrat ein bislang unbekannter Mann gegen 22:00 Uhr einen Kiosk an der Straße Am Wehrhahn. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er von einem Kioskmitarbeiter Geld aus der Kasse. Als der Mitarbeiter dieser Forderung nicht nachkam, griff sich der Mann Zigarettenboxen aus dem Regal und flüchtete in unbekannte Richtung. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Er ist etwa 28 bis 35 Jahre alt, 1,70 Meter groß, schlank und er sprach akzentfreies Deutsch. Er trug eine schwarze Sonnenbrille, eine weiße OP-Maske, einen schwarzen Pullover mit Kapuze, weiße Latexhandschuhe, eine schwarze Hose und einen schwarzen Rucksack.

Hinweise von Zeugen werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter der Telefonnummer 0211 - 870-0.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell