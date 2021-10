Polizei Düsseldorf

POL-D: ***Meldung der Autobahnpolizei Düsseldorf*** - A 59 - Duisburg - Drei Menschen bei Verkehrsunfall zum Teil schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 3. Oktober 2021, 14:15 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Nachmittag auf der A 59 bei Duisburg wurden drei Menschen zum Teil schwer verletzt. Die Richtungsfahrbahn Leverkusen musste für etwa eine Stunde gesperrt werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 26 Jahre alter Mann aus Bottrop mit seinem Opel Corsa auf der A 59 in Fahrtrichtung Leverkusen. In Höhe der Anschlussstelle Duisburg-Duissern kam er aus bislang ungeklärter Ursache von der regennassen Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Der 26-Jährige und seine beiden Mitfahrerinnen (26 und 54 Jahre alt) verletzten sich in der Folge so schwer, dass sie in umliegende Krankenhäuser gebracht werden mussten. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die Bergung der Verletzten wurde die Richtungsfahrbahn bis 15:20 Uhr voll gesperrt.

