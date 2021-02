Polizeipräsidium Mannheim

Zuzenhausen

Rhein-Neckar-Kreis: Kleinbus mit Schülern besetzt verunglückt

Zuzenhausen (ots)

Am Montag gegen 14:30 Uhr kam es im Kreuzungsbereich Meckesheimer Straße/Walterstraße zu einem Unfall, wobei ein Ford Transit, besetzt mit Schülern, mit einem entgegenkommenden 32-jährigen Subarufahrer kollidierte. Der 71-jährige Fahrer des Fords wollte von der Walterstraße nach links in die Meckesheimer Straße abbiegen. Hierbei verunfallte er mit dem auf der Meckesheimer Straße in Richtung Meckesheim fahrenden bevorrechtigten Subarufahrer. Durch den Unfall wurde der 32-Jährige Mann leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

