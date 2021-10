Polizei Düsseldorf

POL-D: Veranstaltungshinweis - Polizei berät vor Ort und gibt Präventionstipps - Infostände zu Trickbetrug und Cybercrime in Benrath, Kaiserswerth, Eller und Angermund

Düsseldorf (ots)

An insgesamt vier Tagen bietet das Präventionskommissariat der Düsseldorfer Polizei wieder Termine vor Ort an. Schwerpunktmäßig können sich Interessierte zu den Themen Trickbetrug und Cybercrime an Infoständen in unterschiedlichen Stadtteilen beraten lassen.

Die Termine und Standorte:

Montag, 4. Oktober 2021, 8 bis 12:30 Uhr: Benrather Wochenmarkt

Mittwoch, 6. Oktober 2021, 8 bis 12:30 Uhr: Kaiserswerther Wochenmarkt

Donnerstag, 7. Oktober 2021, 8 bis 12:30 Uhr: Eller Wochenmarkt

Freitag, 8. Oktober 2021, 8 bis 12:30 Uhr: Angermunder Wochenmarkt

Bei Fragen vorab ist das Präventionskommissariat unter der Rufnummer 0211-8705249 erreichbar.

