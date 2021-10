Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Düsseldorf - A 46 - Lkw touchiert Pkw - Auto überschlägt sich - 27-Jähriger schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Samstag, 2. Oktober 2021, 14:10 Uhr

Ein 27-jähriger Mann wurde gestern Nachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der A 46 Richtung Heinsberg schwer verletzt, als ein Lkw seinen Pkw touchierte und er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war der 27-jährige Mann mit seinem Renault auf dem rechten Fahrstreifen der A 46 Richtung Heinsberg unterwegs. Im Autobahntunnel zwischen der Anschlussstelle Wersten und der Anschlussstelle Universität beabsichtigte ein 32-jähriger Lkw-Fahrer, von dem mittleren auf rechten Fahrstreifen zu wechseln. Dabei bemerkte er offenbar den Renault-Fahrer zu spät, so dass er das Auto touchierte. Dadurch verlor der 27-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte rechts mit der Betonwand. Anschließend schleuderte er über alle drei Fahrstreifen, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Der 27-jährige wurde so schwer verletzt, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten.

