Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Zeuge nach Unfall auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes gesucht!

Freiburg (ots)

Am Samstag, 05.06.2021, zwischen 13:00 Uhr und 13:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Rothausstraße in Bonndorf zu einem Streifvorgang zwischen einem weißen Lieferwagen und einem geparkten Auto. Ein Zeuge wurde auf das Unfallgeräusch aufmerksam und sprach den Fahrer des Lieferwagens an. Beide begutachteten einen geparkten Wagen, der allerdings unbeschädigt war. Wie sich herausstellte, war dies der falsche Pkw. An einem geparkten VW Golf war ein Schaden am hinteren Stoßfänger vorhanden, der mutmaßlich vom Lieferwagenfahrer verursacht wurde. Die Höhe des Schadens liegt bei rund 800 Euro. Das auswärtige Kennzeichen des Lieferwagens wurde durch einen anderen Zeugen festgehalten. Ermittlungen zum verantwortlichen Fahrer wurden eingeleitet. Der Polizeiposten Bonndorf (Kontakt 07703 9325-0) bitten den bislang unbekannten Zeugen, der den Lieferwagenfahrer ansprach, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell