Polizei Gütersloh

POL-GT: Pedelec-Fahrer stürzt und verletzt sich leicht - Unfallflucht

GüterslohGütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am Mittwochmorgen (18.11., 06.45 Uhr) kam es auf dem Johannesweg an der Einmündung zum Höppeweg zu einem Verkehrsunfall. Derzeitigen Ermittlungen nach befuhr ein 44-jähriger Pedelec-Fahrer den Johannesweg in Richtung Höppeweg. Kurz vor der Einmündung kam dem Radfahrer ein bislang unbekannter VW-Fahrer entgegen. Der 44-Jährige versuchte einen Zusammenstoß durch starkes Abbremsen zu verhindern. Dabei stürzte er von seinem Zweirad und verletzte sich leicht. An dem Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von 600 Euro.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort. Bei dem Auto handelte es sich um einen roten VW, möglicherweise mit Paderborner Städtekennung.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dem Unfall oder dem Auto machen? Hinweise nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell