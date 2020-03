Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wiederholter Kennzeichendiebstahl

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim (schw) - Erstmals am 21.02.20, in der Zeit von 07.30 Uhr bis 14.15 Uhr entwendeten unbekannte Täter von einem, auf dem Parkplatz der Paracelsusklinik, in Bad Gandersheim abgestellten Pkw Mazda das hintere Kfz-Kennzeichen. Hinweise auf mögliche Tatverdächtige konnten dazu nicht erlangt werden. Ein gleichgelagerter Fall ereignete sich in dem Tatzeitraum 26.02.20, 19.00 Uhr bis 04.03.20, 12.00 Uhr. In diesem Fall wurden gleich beide Kennzeichen des auf dem Parkplatz der Paracelsusklinik abgestellten Pkw Opel Meriva entwendet. Auch in diesem Fall gibt es bislang keine Hinweise auf einen Tatverdächtigen. Zeugen, die in den Tatzeiträumen 21.02.20, 07.30 bis 14.15 Uhr und 26.02.20, 19.00 Uhr bis 04.03.20, 12.00 Uhr im Bereich des Parkplatzes Paracelsusklinik in Bad Gandersheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Bad Gandersheim unter der Telefonnummer 05382/91920-0 in Verbindung zu setzen.

