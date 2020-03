Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck (TMü)

37574 Einbeck, Bachstraße oder Rewe-Parkplatz Hubeweg

Dienstag, 03.03.2020, zw. 07.45 und 11.45 Uhr

Ein 49-Jähriger aus Bad Gandersheim stellte am Dienstag, 03.03.2020, gegen 11.45 Uhr fest, dass er einen frischen Unfallschaden an der linken Seite seines grauen Mercedes hatte.

Seinen Angaben nach kann der Schaden nur durch ein anderes Fahrzeug entweder in einer Parkbucht in der Bachstr. oder auf dem Rewe-Parkplatz am Hubeweg verursacht worden sein.

Es ist ein Schaden von ca. 2000,00 Euro entstanden.

Zeugen, die evtl. Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck, Tel: 05561-949780, zu melden.

