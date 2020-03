Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Stahlrollbehältern

Einbeck (ots)

Kreiensen (pap) In Kreiensen wurden in der Wilhelmstraße in der Zeit von Donnerstag, 27.02.2020, 20.00 Uhr bis Freitag, 28.02., 07.30 Uhr zwei am Straßenrand vor einem Seniorenzentrum abgestellte Stahlrollbehälter für "Gelbe Säcke" durch bislang unbekannte Täter entwendet. Der Schaden beläuft sich auf ca. 400,- Euro. Zeugen, die hierzu Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeistation Kreiensen oder bei der Polizei in Einbeck.

