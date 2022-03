Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.03.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Einbrecher in der Pfalzgraf-Otto-Straße unterwegs - Zeugen gesucht

Vermutlich mittels Gewalt gelangten Unbekannte in eine Praxis und ein Behördengebäude in der Pfalzgraf-Otto-Straße in Mosbach. Mehrere tausend Euro und Blankorezepte erbeuteten die Unbekannten in der Nacht auf Mittwoch und Donnerstag. Die Einbrecher drangen zwischen 16.30 Uhr und 7 Uhr in die beiden Gebäude ein und durchsuchten das Innere. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten sich telefonisch beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

