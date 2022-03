Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.03.2021 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Ölspur im Stadtwald Büchelberg - Verursacher und Zeugen gesucht

Eine Ölspur über 1,2 Kilometer Länge entdeckte ein Spaziergänger im Heilbronner Stadtwald Büchelberg am Montag. Vermutlich am vergangenen Wochenende hat ein unbekanntes Gerät auf den Waldwegen "Dornrainweg" und "Pflanzenschulweg" mindestens 20 Liter Hydrauliköl verloren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Ursache der Ölspur oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeipräsidium Heilbronn, Fachbereich Gewerbe/Umwelt, Telefonnummer 07131 74790, zu melden.

A6 / Bad Rappenau: Ein Verletzter und hoher Sachschaden nach Unfall

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 6 bei Bad Rappenau wurde am Mittwochnachmittag eine Person verletzt. Der 53-jährige Fahrer eines Sattelzuges fuhr gegen 15.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Heilbronn-Untereisesheim in Richtung Nürnberg. Er übersah vermutlich das dortige Stauende und fuhr, obwohl er noch versuchte auszuweichen, auf den Anhänger eines stehenden Lkw auf. Hierdurch wurde der 52-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den beiden Gespannen entstand Sachschaden von rund 70.000 Euro. Die Ladung eines Lkw, Plastikflaschen, verteilte sich auf der Fahrbahn. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung mussten der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt werden.

Güglingen: Ein Verletzter und zwei Totalschäden

Das Ergebnis eines Unfalls am Donnerstagvormittag bei Güglingen sind ein Verletzter und zwei Totalschäden. Der Fahrer eines Mercedes war gegen 10.30 Uhr auf der Landesstraße 1103 von Frauenzimmern in Richtung Güglingen unterwegs. Dort kam er von seinem Fahrstreifen ab und kollidierte mit dem entgegenkommenden Lkw eines 31-Jährigen. Der Lkw-Fahrer wurde hierdurch leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt rund 35.000 Euro. Die Fahrbahn musste aufgrund auslaufender Betriebsstoffe gereinigt werden.

