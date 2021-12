Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0901 --Falsche Polizisten treiben ihr Unwesen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Vahr, OT Gartenstadt Vahr, Konrad-Adenauer-Allee Zeit: 09.12.21, 13 - 14 Uhr

Ein falscher Polizist brachte am Donnerstag in der Vahr einen 84 Jahre alten Bremer am Telefon dazu, sein Geld an einen Unbekannten zu übergeben.

Der Mann rief den Senior gegen Mittag an, gab sich als Polizist aus und redete auf ihn ein. Er kündigte an, dass gleich ein Kollege vorbeikäme, um das Geld des Bremers auf Echtheit zu überprüfen. Während das Telefonat noch lief, klingelte es bereits an der Wohnungstür des 84-Jährigen in der Konrad-Adenauer-Allee. Der Komplize stand vor der Tür und erhielt Einlass. Er nahm sich das Geld und verließ anschließend sofort die Wohnung. Der Mann wurde als etwa 30 bis 40 Jahre alt, 170 Zentimeter groß und dunkel gekleidet beschrieben. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

Die Polizei schickt Ihnen keine Falschgeldprüfer ins Haus. Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. Wählen Sie selbst die 110 und teilen Sie den verdächtigen Anruf mit.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell