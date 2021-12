Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0900 --Polizei stellt Drogendealer mit gestohlenem Auto--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Burglesum, OT Lesum, Lesumer Heerstraße Zeit: 08.12.2021, 18:15 Uhr

Mittwochabend stoppten Polizisten einen 31-jährigen mutmaßlichen Drogendealer im Ortsteil Lesum. In seinem Wagen fanden Einsatzkräfte Betäubungsmittel und stellten Bargeld sowie ein Handy sicher. Der geständige Mann gab zu, dass das Auto gestohlen war, wenig später klickten die Handschellen.

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten Einsatzkräfte gegen 19:15 Uhr einen Autofahrer an, der in der Lesumer Heerstraße unterwegs war. Der 31-Jährige stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen und stimmte freiwillig einer Durchsuchung seines Fahrzeuges zu. Die Einsatzkräfte fanden rund 18 Gramm Kokain und mehr als 75 Gramm Marihuana. Zudem stellten sie ein Mobiltelefon und eine höhere Bargeldsummer sicher. Er war geständig und gab zu, in der Vergangenheit Drogen konsumiert und damit gehandelt zu haben. Außerdem erzählte er den Polizisten, dass das Fahrzeug gestohlen war und er auch keinen Führerschein besitze. Im weiteren Verlauf, stimmte er einer freiwilligen Wohnungsdurchsuchung zu. Dort fanden Einsatzkräfte ein weiteres Handy und stellten es sicher.

Polizisten nahmen ihm die Fahrzeugschlüssel ab und brachten den 31-Jährigen zur Wache. Der Mann sieht einer Strafanzeige, unter anderem wegen des Handels mit Betäubungsmitteln, Fahren ohne Fahrerlaubnis und KFZ-Diebstahls entgegen.

