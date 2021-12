POL-HB: Nr.: 0898 --Unbekannte stehlen Autos

Polizei Bremen

Nr.: 0898 --Unbekannte stehlen Autos--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Beim Struckenberge Zeit: 08.12.2021, 00:30 Uhr - 01:00 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben Unbekannte vier Fahrzeuge von einem Autohandel in Oslebshausen entwendet. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen Mittag rief der 16-jährige Sohn des Autohändlers die 110. Er meldete, dass vom Gelände in der Straße Beim Struckenberge ein Skoda Fabia, ein Golf 5 und zwei Golf 4 gestohlen wurden. Nach derzeitigen Ermittlungen, verschafften sich in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 01:00 Uhr maskierte Personen Zutritt zum Gelände und hebelten einen Container auf, der auch als Büro diente. Dort stahlen sie sechs Autoschlüssel. Im weiteren Verlauf fuhren die unbekannten Täter zwei Fahrzeuge vom Gelände. Wenig später kehrten sie zurück und rollten mit zwei weiteren Autos vom Hof. Die Ermittlungen zum besonders schweren Fall des Diebstahls dauern an.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Straße Beim Struckenberge in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst jederzeit unter 0421 362 3888 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell