POL-HB: Nr.: 0896 --Messerangreifer vorläufig festgenommen

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Oslebshausen, Pappelweg Zeit: 08.12.2021, 03:20 Uhr

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gerieten zwei Männer in einem Parzellengebiet in Oslebshausen in eine körperliche Auseinandersetzung. Dabei setzte ein 35 Jähriger ein Messer ein und verletzte seinen Kontrahenten schwer. Einsatzkräfte nahmen ihn heute Morgen vorläufig fest. Gegen den 35-Jährigen dauert die Haftprüfung an.

Gegen 03:20 Uhr beobachtete ein 41 Jahre alter Mann in der Straße Pappelweg wie sich die beiden Männer schlugen. Er sah, wie der 35-Jährige ein Messer gegen seinen Widersacher einsetzte. Im weiteren Verlauf ließ der Angreifer von ihm ab und ging in Richtung Cox-Orange-Weg. Der Zeuge brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Spezialeinsatzkräfte nahmen den 35-Jährigen heute früh vorläufig fest. Die Haftprüfung gegen den Mann dauert an.

Die Polizei fragt: Wer hat in der Straße Pappelweg in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch gegen 3:20 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421 362-3888 entgegen.

