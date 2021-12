Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0899 --Jugendlicher bedroht Taxifahrer--

Ort: Bremen-Mitte, OT Bahnhofsvorstadt, Bahnhofsplatz Zeit: 08.12.2021, 21:20 Uhr

Ein 17-Jähriger bedrohte am Mittwochabend in der Bahnhofsvorstadt zunächst einen Taxifahrer. Anschließend sperrte er sich massiv gegen seine vorläufige Festnahme und beleidigte und bespuckte Einsatzkräfte.

Um 21:20 Uhr wurden Einsatzkräfte zum Bahnhofsplatz gerufen, weil dort ein Jugendlicher einen Taxifahrer mit einem Messer bedroht und beleidigt haben sollte. Durch Zeugenaussagen und mit Hilfe der Videoüberwachung am Bahnhof konnte der 17-Jährige identifiziert und durch Einsatzkräfte in der Nähe gestellt werden. Während der polizeilichen Maßnahme sperrte der Jugendliche aus Marokko sich massiv gegen die Polizisten und beleidigte sie als Rassisten. Es mussten ihm Handschellen angelegt werden, aber auch dann beruhigte er sich nicht und spuckte die Einsatzkräfte an. Sie mussten ihm schließlich eine Spuckschutzhaube aufsetzen und ihn mit auf die Wache nehmen. Bei der anschließenden Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte eine kleinere Menge Betäubungsmittel. Sie fertigten Strafanzeigen unter anderem wegen Bedrohung, Körperverletzung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz.

