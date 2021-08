Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg und Südkreis vom 27.08.21 - 28.08.21

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - fehlender Versicherungsschutz eines E-Scooters Am Freitag den 27.08.2021 gegen 18:50 Uhr stellten Beamte der Polizei Cloppenburg im Rahmen einer Verkehrskontrolle in Cloppenburg auf der Hagenstraße einen E-Scooter fest, der ohne Versicherungsschutz unterwegs war. Gegen den 18-jährigen Fahrer aus Cloppenburg wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Emstek - Sachbeschädigung an Wahlplakaten Am frühen Samstagmorgen, 28.08.2021, gegen 01:00 Uhr wurde der Polizei eine Gruppe Jugendlicher im Ortskern von Emstek gemeldet, die an Laternenpfähle hochklettern und Wahlplakate verschiedenster Parteien abreißen sollten. Im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle konnten 9 Personen im Alter von 18 bis 25 Jahren angetroffen werden. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Emstek - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Freitagnachmittag, 27.08.2021, gegen 14:35 Uhr ereignete sich auf der Emsteker Straße im Ortsteil Drantum ein Verkehrsunfall mit 3 beteiligten Fahrzeugen. Eine 41-jährige Cappelnerin beabsichtigte von der Emsteker Straße kommend nach links auf die Bundesstraße 72 abzubiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden, bevorrechtigten PKW eines 25-jährigen aus Salzgitter. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge in dessen Folge das Fahrzeug der Cappelnerin gegen einen weiteren PKW eines 82-jährigen Emstekers geschleudert wurde. Die 41-jährige Cappelnerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9500 Euro. Löningen - versuchter Diebstahl aus Kleintransporter In der Zeit von Donnerstag, 26.08.21, 18:00 Uhr auf Freitag, 27.08.2021, 06:45 Uhr kam es an der Wismarer Straße in Löningen zu einem versuchten Diebstahl an einem Kleintransporter. Durch bislang unbekannte Täter wurde versucht, die hintere Tür des Fahrzeugs aufzubrechen. Dabei entstand ein Schaden von 300 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen. Essen/Oldb. - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person Am Freitag, 27.08.2021, um 15:10 Uhr ereignete sich auf der Beverner Straße in Essen/Oldb. ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Eine 20-jährige Cloppenburgerin befuhr mit ihrem PKW die Beverner Straße in Richtung Bevern. Als sie verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte dies ein nachfolgender 30-jähriger PKW Führer aus Lastrup zu spät und fuhr auf. Die 20-jährige wurde leicht verletzt und musste vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 7000 Euro beziffert. Lastrup - Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Verkehr Am Freitag, 27.08.2021, gegen 15:00 Uhr kam es in Lastrup auf der Vlämischen Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei PKW. Eine 52-jährige Wardenburgerin wollte mit ihrem VW Golf von der Vlämischen Straße kommend nach links in die Straße "Siehefeld" abbiegen. Dies erkannte ein 39-jähriger Lastruper, der mit seinem Mercedes nachfolgte, zu spät, setzte zum Überholen an und stieß mit dem abbiegenden PKW zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde die Golf Fahrerin leicht verletzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Polizeibeamten eine Alkoholbeeinflussung bei dem Lastruper fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,68 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen. Der Schaden an den beiden PKW wird auf 38000 Euro geschätzt.

