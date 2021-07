Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Autofahrerin fährt aus bislang ungeklärten Gründen gegen Laterne

Ludwigshafen (ots)

Am 26.07.2021, gegen 13.40 Uhr, meldete ein Zeuge, dass eine Autofahrerin in der Bruchwiesenstraße gegen eine Laterne gefahren sei und nicht mehr ansprechbar sei. Als die sofort herbeieilenden Polizeibeamten eintrafen, wurde die 45-jährige Autofahrerin von einem 33-jährigen Ersthelfer versorgt. Danach wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Der 33-Jährige erklärte, dass er auf der anderen Straßenseite der Bruchwiesenstraße in Richtung Raschigstraße gefahren sei als auf Höhe der Kreuzung Schänzeldamm und Bruchwiesenstraße die 45-Jährige plötzlich in den Gegenverkehr gefahren sei und hierbei beinahe sein Auto touchiert habe. Er habe rechtzeitig abbremsen und dadurch einen Zusammenstoß verhindern können. Weitere Zeugen schilderten, dass die 45-Jährige auf der Bruchwiesenstraße in Richtung Maudacher Straße gefahren sei und dann links in Richtung Schänzeldamm abgebogen sei. Beim Abbiegevorgang sei sie dann aus bisher ungeklärter Ursache gegen die am Straßenrand stehende Laterne gefahren. An ihrem Auto entstand ein Schaden von etwa 500 Euro, an der Laterne in Höhe von etwa 100 Euro.

