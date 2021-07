Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Waschanlage

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte brachen in dem Zeitraum vom 23.07.2021 bis 26.07.2021 drei Münzgeldbehälter einer Autowaschanlage im Hedwig-Laudien-Ring auf und entwendeten das darin befindlich Münzgeld in noch unbekannter Höhe. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

