Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Auto eingebrochen

Ludwigshafen (ots)

In den Mercedes-Benz eines 60-Jährigen wurde am 25.07.2021, zwischen 11 Uhr und 12:30 Uhr, gewaltsam eingebrochen. Das Auto stand zu diesem Zeitpunkt auf dem Parkplatz des Willersinn-Freibades. Aus dem Fahrzeuginnern wurden eine Handtasche sowie eine zweistellige Bargeldsumme gestohlen. Wir bitten Personen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

