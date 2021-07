Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Mitte (ots)

Am Dienstag, 20.07.2021, kam es zwischen 11:45 Uhr und 12:00 Uhr im Bereich Schützenstraße/Rottstraße in Ludwigshafen am Rhein zu einem Verkehrsunfall. Eine 85-jährige Radfahrerin befuhr die Schützenstraße in Fahrtrichtung Wittelsbachstraße. Als die Radfahrerin rechts in die Rottstraße einbiegen wollte überholte sie ein männlicher Radfahrer und berührte dabei das Hinterrad der Frau. Die Radfahrerin kam hierbei zu Fall. Sie verletzte sich durch das Unfallgeschehen schwer und ist derzeit noch im Krankenhaus. Der unbekannte männliche Radfahrer entfernte sich im Anschluss, ohne nach der Geschädigten zu schauen, unerlaubt vom Unfallort. Es wird deshalb auf diesem Weg darum gebeten, dass sich die vor Ort anwesenden Helfer und andere Zeugen bei der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der 0621/963-2122 melden.

