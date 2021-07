Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Festnahmen nach gefährlicher Körperverletzung

Ludwigshafen (ots)

In der Nacht von Samstag, den 24.07.2021, auf Sonntag kam es gegen 22:30 h im Bereich Mundenheim - entlang der S-Bahnlinie - zu einem Körperverletzungsdelikt mit Messereinsatz, in dessen Verlauf ein 36-jähriger Ludwigshafener verletzt wurde, was eine ambulante Behandlung im Krankenhaus zur Folge hatte. Im Rahmen von umfangreichen Ermittlungen und Fahndungsmaßnahmen konnten letztendlich 2 Tatverdächtige ebenfalls aus Ludwigshafen Mundenheim (29- und 41 Jahre alt) ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Die weiteren Ermittlungen erfolgen durch die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 und die Kriminalpolizei Ludwigshafen.

