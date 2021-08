Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Lohne - Einbruch in einen Geräteschuppen

In der Zeit von Mittwoch, 25. August 2021, 16.00 Uhr auf Donnerstag, 26. August 2021, 9.00 Uhr, drangen bislang unbekannte Personen gewaltsam in einen Geräteschuppen in der Brinkstraße ein. Hier wurden von einem BMW 7er der Doppelkatalysator, von zwei VW Golf die Katalysatoren sowie ein Autoradio abgebaut und entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Lohne - Fahrraddiebstahl

Am Dienstag, 24. August 2021, zwischen 15.20 Uhr und 19.20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen ein Mountainbike der Marke Cube vom Bahnhof in Lohne. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Diebstahl an Pkw

In der Zeit zwischen Mittwoch, 25. August 2021, 17.30 Uhr bis Donnerstag, 26. August 2921, 07.30 Uhr begaben sich bislang unbekannte Personen auf das Gelände eines Autohauses an der Borringhauser Straße. Von vier auf dem Gelände abgestellten Pkw wurden die hochwertigen Felgen samt Reifen entwendet. Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Vechta unter Telefon 0 44 41 / 94 30.

Damme - Fahren unter dem Einfluss von Drogen

Am Donnerstag, um 17.05 Uhr befuhr ein 26- jähriger Mann aus Damme die Dammer Straße mit einem Pkw. Aufgrund des Verdachts einer Beeinflussung durch Betäubungsmitteln, wurde in Drogenvortest durchgeführt, der positiv ausfiel. Daraufhin wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Vechta - Diebstahl aus Baucontainer

In der Zeit zwischen Dienstag, 24. August 2021, 20:30 Uhr und Mittwoch, 25. August 2021, 07:00 Uhr drangen bislang unbekannte Personen in einen Baucontainer ein, welcher auf einer Baustelle eines Campus in der Straße Am Sternbusch steht. Entwendet wurde ein Akkuschrauber-Set des Herstellers Bosch, ein Schlüsselbund und eine Speicherkarte. Die Höhe des entstandenen Schadens steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweis nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Dinklage - Trunkenheit im Verkehr

Am Donnerstag, 26. August 2021, gegen 16.50 Uhr meldeten Zeugen eine Trunkenheitsfahrt in der Holthausstraße. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,85 Promille bei einem 36-jährigen Autofahrer aus Dinklage. Der Mann steht nun im Verdacht, unter Alkoholeinfluss gefahren zu sein. Es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein beschlagnahmt sowie die Weiterfahrt untersagt.

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, 26. August 2021, um 20.25 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Lohner mit seinem Auto auf der Dinklager Straße, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell