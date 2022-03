Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gundelsheim: Motorradfahrer stirbt bei Unfall

Tödliche Verletzungen zog sich ein 68-jähriger Yamaha-Fahrer bei einem Unfall am Freitagnachmittag, kurz vor 14 Uhr, bei Gundelsheim zu. Der Mann war mit seiner Maschine auf der Kreisstraße von Gundelsheim in Richtung Untergriesheim unterwegs. Am Ende des dortigen Waldes prallte der Motorradfahrer mit dem Toyota eines 81-jährigen Mannes zusammen, der aus Richtung Untergriesheim kam. Die Kreisstraße musste für die Dauer der Unfallaufnahme kurzfristig voll gesperrt. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es nicht. Zur Klärung, der im Moment noch unklaren Unfallursache und des Unfallhergangs, kam ein Sachverständiger an die Unglücksstelle. Die Ermittlungen ergaben, dass unmittelbar vor dem Unfallgeschehen ein Traktor langsam vor dem Motorradfahrer fuhr, dieser Traktor war bei der Unfallaufnahme jedoch nicht mehr vor Ort. Die Polizei sucht nun Zeugen, insbesondere den Traktorlenker, die sachdienliche Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können. Hinweisgeber werden gebeten sich mit der Verkehrspolizei in Weinsberg unter 07134/5130 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell