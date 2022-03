Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.03.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Traktor abgerutscht, Bahnstrecke gesperrt. Am Freitagabend, gegen 17.30 Uhr, rutschte ein unbesetzter Traktor von einem Grundstück der Abt-Bessel-Straße einen ca. 5 Meter tiefen Abhang hinunter und kam am Rande der Bahngleise zum Stehen. Der 62-jährige Fahrer hatte zuvor beim Verlassen des Fahrzeugs vergessen den Gang herauszunehmen, weshalb der Traktor weiterrollte. Die Bahnstrecke zwischen Walldürn und Buchen musste für die Dauer der Bergungsarbeiten bis ca. 22.30 Uhr gesperrt werden. Diese gestalteten sich schwierig, da hierfür ein Kran eingesetzt werden musste. An dem Traktor entstand leichter Sachschaden. Das Gleis bzw. Gleisbett blieben unbeschädigt.

