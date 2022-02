Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg- Rohrbach: Nebelscheinwerfer von gleich zwei Fahrzeugen entwendet; Tatzusammenhang wahrscheinlich - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

Heidelberg-Rohrbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter die Nebelscheinwerfer von gleich zwei geparkten PKWs im Heidelberger Stadtteil Rohrbach.

Ein 34-Jähriger verständigte am Mittwochmorgen gegen 8:15 Uhr die Polizei, nachdem er den dreisten Diebstahl an seinem in der Leimer Straße, Höhe Hausnummer 3, geparkten PKW festgestellt hatte. Unbekannte Täter hatten offenbar in der Nacht unbemerkt die beiden vorderen Nebelscheinwerfer sowie zwei Sensoren entwendet gehabt und waren im Anschluss unerkannt geflüchtet. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme machte der 34-Jährige die Einsatzkräfte des Polizeireviers Heidelberg-Süd dann auf einen weiteren möglichen Diebstahl aufmerksam. Wenige Meter entfernt, in der Rathausstraße auf Höhe der Hausnummer 75, stellte er nämlich einen weiteren Audi fest, an welchem ebenfalls die Nebelscheinwerfer zu fehlen schienen. Als die Einsatzkräfte daraufhin das Fahrzeug überprüften, bestätigte sich der Verdacht. Der 32-jährige Fahrzeugbesitzer hatte den Diebstahl an seinem Wagen bis dato noch gar nicht bemerkt gehabt. An beiden PKWs entstand ein geschätzter Diebstahlsschaden in einer Gesamthöhe von rund 3000 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und geht derzeit von einem Tatzusammenhang aus. Zeugen, die in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch verdächtige Personen, Fahrzeuge und/oder Geräusche festgestellt haben sowie darüber hinaus sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel.: 06221 34180 zu melden.

