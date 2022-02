Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Rohrbach: Zwei PKW im Gegenverkehr gestreift und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Heidelberg-Rohrbach (ots)

Am Dienstag gegen 17:55 Uhr fuhren ein 35-jähriger Porsche-Fahrer und eine 55-jährige Citroen-Fahrerin hintereinander auf der Straße Am Götzenberg in Richtung Rohrbach. Den beiden Fahrern kam aus Rohrbach kommend ein roter Kleinwagen entgegen, der auf Höhe des Parkplatzes Siegelsmauer nach links von der Fahrbahn abkam und in den Gegenverkehr geriet. Der 35-Jährige und die dahinterfahrende 55-Jährige wichen ihrerseits nach rechts aus, der rote Kleinwagen streifte jedoch beide Fahrzeuge. Der oder die unbekannte Fahrzeugführer/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr weiter den Götzenberg hinauf.

Beide Fahrzeuge wurden hierdurch beschädigt. An dem Porsche entstand ein Schaden an der hinteren linken Tür in Höhe von mehreren tausend Euro. Bei dem Citroen wurde der linke Außenspiegel beschädigt, der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die 53-jährige Beifahrerin im Porsche wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Bei dem roten Kleinwagen handelt es sich vermutlich um einen Fiat, Modell Punto. Dieser weist möglicherweise Beschädigungen im Bereich des vorderen linken Kotflügels auf. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zum Unfallverursacher aufgenommen und bittet Zeugen, sich an die Telefonnummer 0621 174 - 4111 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell