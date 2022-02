Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Handschuhsheim: Einbruch in Kleingarten - Polizei sucht Zeugen!

Heidelberg-Handschuhsheim (ots)

Eingebrochen wurde zwischen Samstag, 17:00 Uhr, und Sonntag, 16:00 Uhr in einen Kleingarten in der Tiergartenstraße. Bislang unbekannte Täter öffneten gewaltsam die Tür eines Geräteschuppens und entwendeten mehrere Werkzeuge, unter anderem eine Kreissäge, sowie einen Akkuschrauber mit Zubehör. Zusätzlich wurde versucht in die angrenzende Gartenhütte einzudringen. Der entstandene Gesamtschaden liegt bei rund 650 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Nord, unter der Telefonnummer 06221-45690, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell