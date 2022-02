Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A6, Hockenheim: Vor der Polizei geflüchtet - Zeugen und Geschädigte gesucht

A6, Hockenheim (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr fiel Beamten der Autobahnpolizei Walldorf auf der A6 kurz nach dem Autobahnkreuz Walldorf ein Citroën auf, welcher in Fahrtrichtung Mannheim fuhr. Das Fahrzeug, welches einer Verkehrskontrolle unterzogen werden sollte, folgte den Beamten zunächst in Richtung der Tank- und Rastanlage Hockenheim Ost. Kurz vor der Einfahrt in die Raststätte beschleunigte der Citroën jedoch und flüchtete in Richtung Mannheim. Die Streife nahm die sofortige Verfolgung auf und konnte den PKW schließlich einholen. Der Fahrzeugführer, welcher weitere Anhaltesignale ignoriert und andere Verkehrsteilnehmer bereits unter hohen Geschwindigkeiten auch rechts überholt hatte, konnte schließlich kurz nach der Anschlussstelle Schwetzingen kontrolliert werden. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 62-jährige Citroën-Fahrer über keinen Führerschein verfügt. Außerdem roch der Mann deutlich nach Alkohol. Er musste die Beamten daher auf das Revier begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Zeugen, welche das Fahrverhalten beobachtet haben, oder Verkehrsteilnehmer, welcher dadurch gefährdet wurden, werden gebeten, sich telefonisch mit dem Autobahnpolizeirevier in Walldorf unter 06227/35826-0 in Verbindung zu setzen.

