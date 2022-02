Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: A6, Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Weder Versicherung noch Finanzierung bezahlt - Fahrt auf A6 beendet

A6, Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr kontrollierten Beamtinnen und Beamte des Fahndungsdienstes der Autobahnpolizei Walldorf einen 39-jährigen Mann in einem Toyota auf einem Parkplatz in der Wieslocher Straße. Der Mann war den Ermittlerinnen und Ermittlern zuvor auf der A6 in Fahrtrichtung Sinsheim aufgefallen. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass keine gültige Versicherung für das Fahrzeug bestand. Während der Kontrolle verstrickte sich der Fahrzeugführer in Widersprüche. Weitere Überprüfungen durch die erfahrenen Fahndungskräfte ergaben, dass für den Toyota ein Finanzierungsvertrag abgeschlossen wurde, welcher seit Fälligkeit der ersten Rate im Juni 2021 nie bezahlt wurde. Für den 39-Jährigen war die Fahrt somit beendet. Der 50.000 Euro teure PKW wurde durch einen Abschleppdienst abgeholt. Der Mann muss mit einem Strafverfahren wegen Fahrens ohne Versicherungsschutzes und dem Verdacht der Hehlerei rechnen. Die Spezialistinnen und Spezialisten für KFZ-Sachwertdelikte der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg haben die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell