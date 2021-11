Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Einbruch in Wohngebäude

Am Mittwoch waren Unbekannte in Donzdorf unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 18.30 Uhr entdeckte ein Zeuge eine offenstehende Terrassentür an dem Gebäude in der Fünfkirchener Straße. Unbekannte hatten die Tür aufgebrochen und gelangten in das Haus. In dem Haus wurde eine weitere Tür aufgebrochen und Schränke durchsucht. Ob die Einbrecher etwas klauten ist noch unklar. Die Polizei sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen.

