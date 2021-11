Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Nicht mehr fahrtauglich

Am Mittwoch beschädigte eine betrunkene Autofahrerin mehrere geparkte Autos in Göppingen.

Gegen 21.45 Uhr fuhr die 48-Jährige in der Obere Wasenstraße. Dabei streifte sie mit ihrem Mercedes an mehreren geparkten Fahrzeugen entlang. Ein Zeuge meldete den Vorfall der Polizei. Unweit vom Unfallort entfernt, entdeckte eine Polizeistreife die 48-Jährige die in ihrem Mercedes saß. Die Frau roch stark nach Alkohol und schien augenscheinlich betrunken. Ein Alkomattest ergab einen Wert deutlich über dem Erlaubten. In einem Krankenhaus musste sie eine Blutprobe abgeben. Ihr Führerschein wurde beschlagnahmt. Das Polizeirevier Göppingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Eine Schadenshöhe lässt sich bislang noch nicht beziffern.

