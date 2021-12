Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, Lkrs. RW) Unfall im Kreisverkehr

Oberndorf-Lindenhof (ots)

Im Kreisverkehr in der Lindenstraße sind am Dienstagmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Ein 63-jähriger Peugeot-Fahrer kam von Beffendorf und prallte beim Einfahren in den Kreisverkehr gegen den Toyota eines 70-Jährigen, der dort schon fuhr und Vorfahrt hatte. Bei dem Zusammenstoß wurde niemand verletzt. Den Schaden an den beiden Autos, der jeweils an der Front entstanden war, schätzt die Polizei auf knapp 10.000 Euro.

