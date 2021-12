Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Auto angefahren und abgehauen (06.12.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Nachdem er am Montag im Zeitraum zwischen 14.30 Uhr und 15 Uhr einen Unfall verursacht hat, ist ein Autofahrer geflüchtet. Ein 65-Jähriger parkte einen Renault Twingo auf dem Parkplatz einer Arztpraxis auf der Erzbergerstraße. Als er gegen 15 Uhr zum Auto zurückkam, bemerkte er einen Schaden am hinteren linken Kotflügel. Der Unfallverursacher hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne den verursachten Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu melden. Hinweise auf ihn erbittet die Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0.

