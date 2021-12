Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer meldet Unfallschaden nicht (06.12.2021)

Königsfeld (ots)

Unerlaubt von einer Unfallstelle entfernt hat sich ein Autofahrer am Montag gegen 11.30 Uhr auf der Gartenstraße. Ein Peugeot Transporter hielt neben einem geparkten Mercedes GLE. Der 65-jährige Fahrer stieg aus, ließ die Fahrertüre geöffnet und da er die Handbremse nicht anzog, rollte sein Auto zurück. Die offene Tür stieß dabei gegen den Mercedes und verursachte dort einen Blechschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Ohne sich darum zu kümmern, stieg der Mann in seinen Peugeot wieder ein und fuhr davon. Die Besitzerin des Mercedes und andere Personen beobachteten den Vorfall und meldeten ihn der Polizei. Die ermittelt jetzt gegen den Unfallverursacher wegen Unfallflucht.

