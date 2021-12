Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Lastwagen rammt Auto im Kreisverkehr

Schramberg-Waldmössingen (ots)

Im Kreisverkehr zwischen Waldmössingen und Seedorf hat es am Montagnachmittag gekracht. Ein 62 Jahre alter Fahrer eines auswärtigen Lastwagens kam aus dem Gewerbegebiet und fuhr in den Kreisverkehr ein, obwohl dort schon ein 32-Jähriger in seinem Ford unterwegs war und Vorfahrt hatte. Bei dem Zusammenstoß mit dem Kleinwagen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 20.000 Euro. Das Auto war nach dem Unfall total demoliert musste abgeschleppt werden. Verletzte gab es nicht.

