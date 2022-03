POL-GT: Polizei bittet um vorsichtige Fahrweise

Gütersloh (ots) - Versmold (FK) - Am Mittwochnachmittag (02.03., 16.25 Uhr) kam es auf der Münsterstraße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 61-jähriger Mann befuhr die Münsterstraße in Richtung Innenstadt. In Höhe eines Zweiradgeschäfts kam der Leichtkraftradfahrer aus bislang unbekannter Ursache zu Fall und verletzte sich dabei schwer. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Warendorfer Krankenhaus gefahren. ...

