Polizei Gütersloh

POL-GT: 10-Jährige auf dem Weg zur Bushaltestelle verunfallt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Auf der Avenwedder Straße hat sich am Donnerstagmorgen (03.03., 07.00 Uhr) in Höhe der Franz-Lehar Straße ein Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Kind ereignet.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 51-jähriger VW-Fahrer die Avenwedder Straße aus Richtung Bielefeld kommend in Richtung Avenwedde. Zeugenangaben nach betrat die 10-Jährige von links die Fahrbahn, um einen Bus an der dortigen Haltestelle zu erreichen. Dabei kam es zu dem Zusammenstoß mit dem Autofahrer. Die 10-Jährige stürzte und verletzte sich dabei schwer. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren. Der Autofahrer blieb unverletzt. An dem Auto entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 500 Euro.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell