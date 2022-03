POL-GT: Radfahrer kollidiert mit Kfz-Anhänger - Polizei sucht Unfallzeugen

Gütersloh (ots) - Gütersloh (MK) - Am frühen Dienstagmorgen (01.03., 05.30 Uhr) meldeten Zeugen den Einbruch in ein Elektronikgeschäft an der Strenger Straße in der Gütersloher Innenstadt. Bislang unbekannte Täter hatten zuvor in der Nacht die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen und anschließend die Verkaufs- und Kellerräume des Geschäfts nach ...

