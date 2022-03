Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbruch in Elektronikgeschäft an der Strenger Straße

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am frühen Dienstagmorgen (01.03., 05.30 Uhr) meldeten Zeugen den Einbruch in ein Elektronikgeschäft an der Strenger Straße in der Gütersloher Innenstadt.

Bislang unbekannte Täter hatten zuvor in der Nacht die Scheibe der Eingangstür eingeschlagen und anschließend die Verkaufs- und Kellerräume des Geschäfts nach Wertgegenständen durchsucht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurden einige Attrappen von Mobiltelefonen aus den Auslagen gestohlen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Strenger Straße am Tatort oder in dessen Umgebung verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell