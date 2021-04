Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. PKW überschlägt sich auf der Beckumer Straße

Am 26.04.2021, 16.15 Uhr befuhr ein 33-jähriger Ahlener die B58 in Ahlen in Fahrtrichtung Beckum. Zeitgleich überquert ein 86-jähriger Beckumer in Höhe der Unfallstelle mit seinem die Fahrbahn der B58. Dabei übersieht er den herannahenden PKW.

Der jungen Mann aus Ahlen nimmt diesen Umstand wahr und weicht mit seinem Fahrzeug nach rechts aus. Dabei lenkte er seinen PKW in einen Straßengraben und überschlägt sich in der Folge zweimal. Der Fahrzeugführer verletzt sich leicht. Ein Rettungswagen transportiert den Mann zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Radfahrer bleibt durch das Unfallgeschehen unverletzt.

