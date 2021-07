Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Sachbeschädigung am Fenster eines Discounters

Bad Dürkheim (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 29.07.2021, 20:30 Uhr, bis Freitag, 30.07.2021, 05:50 Uhr, beschädigten unbekannte Täter ein Fenster eines Discounters in Bad Dürkheim in der Bruchstraße. Noch ist unklar, ob es sich lediglich um eine Sachbeschädigung oder vielleicht doch um einen misslungenen Einbruchversuch handelt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürkheim unter 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

