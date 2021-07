Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeugkontrollen im Hinblick auf die Verkehrstüchtigkeit

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Freitag, den 30.07.2021, wurde von 18:30 Uhr bis 20:15 Uhr am Sportplatz in der Branchweilerhofstraße, in Neustadt eine Kontrollstelle eingerichtet. Im Fokus stand die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer*innen. Im Rahmen der Kontrollen konnten insgesamt 40 Fahrzeuge kontrolliert werden. Unter diesen konnten bei einem 28-jährigen, sowie bei einer 21-jährigen drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt werden, woraufhin beiden eine Blutprobe entnommen und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet wurde. Zusätzlich muss sich die 21-jährige Fahrzeugführerin aufgrund des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten, da im geführten Fahrzeug eine geringe Menge Marihuana aufgefunden wurde. Gegen 21:15 Uhr konnte eine 59-jährige in der Quellstraße in Neustadt einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Im Rahmen der Kontrolle konnte deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,2 Promille, woraufhin eine Blutprobe in der Polizeidienststelle entnommen wurde. Die Weiterfahrt wurde untersagt, sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die 59-jährige muss sich nun in einem Strafverfahren aufgrund Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell