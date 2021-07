Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Bad Dürkheim) - Radfahrer kollidieren miteinander und stürzen

Bad Dürkheim (ots)

Am Freitag, 30.07.2021, um 16:50 Uhr, befuhren zwei 60- bzw. 50-jährige Radfahrer aus Filderstadt bzw. Aichtal den Radweg an der B 37 aus Richtung "Alte Schmelz" kommend in Richtung Bad Dürkheim. Ca. 1 km nach der "Alten Schmelz" kollidierten die beiden, nebeneinanderfahrenden Mountain-Biker miteinander und stürzten. Hierbei zog sich 50-jährige vermutlich einen Bruch des Schlüsselbeins sowie Schürfwunden zu, wurde durch den Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus verbracht. Der 60-jährige blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell